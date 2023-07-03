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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: مصر نجت من مخطط تقسيمها بمعجزة ربانية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن ما فعلته السعودية والإمارات بعد ثورة 30 يونيو كان موقفًا مشرفًا فاللمرة الأولى تتحد دول الخليج ضد الإدارة الأمريكية لأن إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، كانت مع تجربة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أنه كان هناك مخاوف من أن سقوط مصر وسيطرة الإخوان عليها سيهدد كل الدول العربية وبالتالي دعمتها دول الخليج فدورها ليس في الأموال ولكن حضاري وثقافي.

ثورة 30 يونيو أعادت الاعتبار لفكرة الدور الرائد

وأكد أن نجاح ثورة 30 يونيو حافظ على هوية مصر وريادتها، وأعادت الاعتبار لفكرة دورها الرائد في المنطقة العربية والتي أريد لها أن تتفتت على أسس عرقية وطائفية مثل ماحدث في العراق وليبيا وسوريا والسودان ولبنان، فالمنطقة تم تقسيمها، ومصر هي الدول الوحيدة التي أفلتت بمعجزة من السماء من هذا المخطط.

عماد الدين حسين ثورة 30 يونيو بمعجزة تقسيمها فكرة الدور الرائد الدول العربية

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