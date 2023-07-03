سكينة فؤاد: القراءة المتعمقة للتاريخ تؤكد أن مصر وطن لا يهزم

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، إن القراءة المتعمقة للتاريخ المصري تؤكد أن مصر وطن لا يُهزم، وأن إرادة الشعب تحرك الوطن نحو البوصلة الصحيحة في جميع المواقف والأزمات التي مر بها الوطن عبر التاريخ.

تدمير الهوية الوطنية

وأكدت سكينة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي إم سي”، أنه طالما هناك جماعة هددت تاريخ مصر ووجودها والهوية الوطنية والتاريخية فكان لابد على الجميع أن يدرك أن الشعب المصري لن يصمت كثيراً على هذا العبث.

عبث الإخوان

وأضافت في حديثها، أن ثورة ٣٠ يونيو غير مسبوقة في تاريخ الثورات الشعبية على الإطلاق، حيث كان هناك رفض كامل لحكم الإخوان الغاشم، الذي أراد تفتيت الوطن وهدم الهوية الوطنية المصرية، إضافة إلى أن الشعب المصري لا يرضخ لأي استعمار داخلي أو خارجي.