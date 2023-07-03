فيديوهات إباحية.. شاب يطارد طليقته في التبين على الإنترنت

استباح شاب عرض طليقته ضاربًا بجميع القيم الإنسانية والأخلاقية عرض الحائط حيث تجرأ عليها وطاردها بالرسائل الإباحية لتهديدها وابتزازها ماديًا ونفسيًا في منطقة التبين ولكن ما كان منها سوى التقدم ضده ببلاغ إلى قسم الشرطة.

حبس المتهم وتفريغ الرسائل النصية

وقررت نيابة مايو والتبين الجزئية، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وتفريغ كافة الرسائل النصية بين المتهم والضحية وتحريزها، عقب توجيه تهمة الابتزاز له.

-السيدة : طلب مني علاقة جنسية كاملة

سيدة في مقتبل العمر تقف أمام وكيل نيابة مايو والتبين الجزئية، تروي تفاصيل مأساتها وشكواها التي صدرت من طليقها الذي يكبرها بـ 18 عامًا، والذي بدأ يكشف عن أنيابه عقب الانفصال فلم يتركها تعيش حياة هنيئة موضحة أن طليقها يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عامًا، وهي واحد وعشرون عامًا.

وتابعت أنه بدأ يهددها بالفضائح ونشر صورها عارية على مواقع التواصل الاجتماعي فبدأ الحديث بينهما مجددًا عقب الانفصال على تطبيق «واتس آب» وبدأ يطلب منها مبالغ مالية وعندما أخبرته بأنها لا تريد فضائح ولا تمتلك المبلغ المالي الذي يريده، طلب منها علاقة جنسية كاملة.

المتهم أمام النيابة: انتهكت حياتها الخاصة

اعترف المتهم عقب ضبطه وتحويله على النيابة العامة بارتكاب الواقعة موضحًا أنه نشر الصور التي يمتلكها لطليقته والذي صورها لها في وضع مخل ودون ملابس دون دراية منها على مواقع التواصل الاجتماعي - تيك توك- غيرها دون رضاها، وتعمد تتبعها ومطاردتها منتهكا بذلك حياتها الخاصة وأن الهدف من ذلك هو الحصول على أموالها وابتزازها لرفضها العودة إليه مرة أخرى وانتقامًا منه لإصرارها على الطلاق والبعد عنه .

كما أنه تعمد إرسال رسائل نصية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لخدش شرفها وابتزازها وذلك بمقاطع صور وفيديوهات إباحية.