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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: ثورة 30 يونيو أفسدت المخطط الغربي حول الخلافة الإسلامية

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، إن ثورة 30 يونيو أحدثت تأثيرًا عميقًا لا يدركه البعض حتى الآن، مشيرًا إلى أنه كان هناك تقدير عند الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أنه حتى يتخلصون من العناصر الإرهابية يدعمون وصول الحكم الإسلامي للدول العربية.

ثورات الربيع العربي قادها التيار الإسلامي بمهارة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن البعض صاغ ذلك في عبارات منها تحقيق الديمقراطية وأن الشعوب ستنطلق من حالة الاستبداد للديمقراطية، وهذا هو الجزء الخفي في ثورات الربيع العربي والتي ركبها التيار الإسلامي بمهارة شديدة مستغلًا حالة الخصام بين هذه القوى، مشيرًا إلى أنه من هنا جرى الترويج الخارجي بوصول التيارات الإسلامية للسلطة وفي مقدمتهم الإخوان.

وتابع، أنه كان هناك مخططًا واسعًا عن وجود خلافة إسلامية تبدأ من إسطنبول في أقصى الشمال وحتى مراكش وبعض الدول الخارجية كانت تتبنى التمويل، مؤكدًا أن ثورة 30 يونيو ضربت تلك الخطة الخارجية. 

عماد الدين حسين ثورة 30 يونيو الخطة الخارجية خلافة إسلامية الإخوان لتيار الإسلامي ثورات الربيع العربي

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