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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: 9 شهداء و50 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلى على جنين

الاحتلال
الاحتلال

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن سقوط 9 شهداء و50 مصابا، بينهم 10 حالتهم خطيرة جراء العدوان الإسرائيلي على  جنين، إضافة إلى شهيد في البيرة برصاص الاحتلال.

على صعيد متصل، تجددت الاشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، منذ قليل في جنين، بحسب ما نقلت قناة العربية.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بقيام الأخير بتقييم الوضع الأمني في الوقت الحالي.

فيما دفع الجيش الإسرائيلي، بتعزيزات عسكرية كبيرة إضافية لمحيط مخيم جنين، بحسب فضائية العربية.

وزارة الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى جنين الاشتباكات الفلسطينيين رئيس الوزراء الاسرائيلي

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