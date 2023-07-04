خطر يهدد عمال الورديات.. تعرف على أهمية النوم الجيد للصحة العقلية والجسدية

النوم يعتبر عملية مهمة لجسم الإنسان، يحتاج الفرد إلى فترة من الراحة والاسترخاء ليتمكن من استعادة طاقته وتجديد نشاطه، ويعاني بعض الأشخاص من اضطرابات النوم التي تؤثر على راحتهم الشخصية وأدائهم.

يعاني العمال الورديات الليلية من مشكلات متعلقة بالنوم، ويقدم خبراء أشهر أنواع الاضطرابات وفقًا لما ذكره موقع "clevelandclinic " وكيفية تحسين جودة النوم.

الأرق:

يعاني المصابون بالاضطراب من صعوبة في النوم أو الاستيقاظ والصعوبة، حيث يكون المصاب بالأرق عادة متعب وغاضب نتيجة قلة النوم.

فرط النعاس نهارا:

يعاني المصابون بهذا الاضطراب من رغبة مفرطة في النوم خلال ساعات النهار، حتى وإن كانوا قد حصلوا على كمية كافية منه في الليل، فهذا الفرط في النعاس يؤثر سلبًا على التركيز والأداء اليومي.

فرط النشاط النومي:

يعاني المصابون بهذا الاضطراب من صعوبة في النوم خلال ساعات الليل، حيث يشعرون برغبة قوية في القيام بالأنشطة اليومية والتي تعتبر غير مناسبة لساعات النوم.

اضطراب النوم الشائع:

يعاني المصابون بهذا الاضطراب من صعوبة في النوم في ساعات الليل، بما في ذلك الصعوبة في النوم السريع العميق والاستيقاظ المتكرر خلال الليل، فقد يعاني المصابون بهذا الاضطراب من تعب ونعاس شديد خلال النهار.

اضطراب الساعة البيولوجية:

المصابون بهذا الاضطراب يعانون من تغيرات في النمط الطبيعي للنوم بسبب اختلال في الساعة البيولوجية الداخلية للجسم، فقد يعاني المصابون بهذا الاضطراب من صعوبة في النوم في ساعات الليل والاستيقاظ المبكر صباحًا.

فوائد النوم الجيد

تحسين الأداء العقلي، حيث يؤثر النوم الجيد على وظائف الدماغ بشكل إيجابي، مما يؤدي إلى تحسين التركيز والانتباه والذاكرة وصنع القرارات.

ويساهم النوم المناسب في دعم جهاز المناعة، ترميم الأنسجة والعضلات، تنظيم مستويات الهرمونات، وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

يعتبر النوم الجيد جزءًا من العناية الذاتية للصحة العقلية، يمكن أن يؤدي قلة النوم لزيادة التوتر والقلق والاكتئاب، وقد يزيد من احتمالية حدوث اضطرابات العاطفة.

وقد يؤدي نقص النوم إلى زيادة الشهية وتغير في هرمونات الجوع والشبع، وبالتالي زيادة احتمالية التسبب بزيادة الوزن والسمنة، ويمكن أن يكون النعاس والأرق مرتبطين بتدهور الانتباه والتركيز، مما يؤثر على الأداء اليومي وقد يزيد من خطر وقوع حوادث السيارات والعمل والأخطاء الطبية.