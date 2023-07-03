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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان الفيزياء فى هدوء واستقرار

د. الضويني
د. الضويني

أدى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الفيزياء، اليوم الإثنين، في هدوء واستقرار.

واطمأنت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان، على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، بالإضافة إلى توفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

تلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة، وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان فتيات المنطقة السادسة، والدكتور طلعت التابعتين لمنطقة القاهرة الأزهرية، كما تفقد غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية للشهادة الثانوية، يرافقه الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، مشيدًا بجهود الغرفة في المتابعة المستمرة لأعمال الشهادة الثانوية

كما تفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم، لجنة الزوازية بأولاد طوق التابعة لمنطقة سوهاج الأزهرية.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طلاب وطالبات، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالبًا وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالبًا وطالبة،  ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.

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