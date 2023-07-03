تحرير 156 محضر وإعدام 118 كيلو أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالفيوم

قامت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بقيادة الدكتور محمد عبد التواب، بتكثيف مرور فرق إدارة الاغذية على الأسواق والمحلات والمنشآت الغذائية حيث تم المرور على 97 منشأة.

وأسفرت الحملة عن سحب 47 عينة وتم تحرير 156 محضر، بينما تم إعدام 118 كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و171 لتر من العصائر والمشروبات الملونة، كما تم التوصية بغلق 15 منشأة.

بينما قام فريق صحة البيئة بقيادة دكتور كلير بقطر، المرور على 9 محطات مياه وتم أخذ 182 عينة مياه شرب و 4 عينات من حمامات السباحة، كما تم المرور على 8 محطات معالجة صرف صحى بينما كانت عدد العينات الحقلية 23 وعدد العينات المعملية 11 عينة.

يأتي ذلك بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفى اطار المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، وفى إطار تعليمات الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، بتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

الحملة

الحملة

الحملة