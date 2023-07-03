البحيرة المسحورة بالفيوم.. أماكن يحرص الزوار على إلقاء العملات المعدنية فى مسطحها المائى

من أهم وأشهر الأماكن السياحية والأثرية الشهيرة بمحافظة الفيوم، تبهرك بجمالها الجذاب ولونها المختلف، البحيرة المسحورة، وما يحيط بهما من صحراء رائعة، وتتميز مياهها بأنّها شديدة النقاء، يتغير لونها كل ساعة بلون مختلف، والتي يحرص كثيرون على زيارتها كل عام.

أصبحت البحيرة المسحورة يذهب إليها العديد يومياً للإستمتاع بها، كرحلة اليوم الواحد، ومقصدًا رئيسيًا في جميع رحلات السفاري التي تحمل المصريين والأجانب.

وأوضح معتز عبدالفتاح، مدير عام هيئة السياحة بالفيوم، لـ"الدستور"، أنه يمكن القيام بالعديد من الأنشطة في البحيرة المسحورة، أبرزها التخييم، وركوب المراكب، والتزحلق على الرمال، والسير على الرمال، وجلسات التأمل، ورحلات السفاري، وحفلات الشواء، وغيرها، ويمكن الوصول إليها بواسطة سيارات الدفع الرباعي التي تصعد إلى جبل المدورة ثم تهبط إلى البحيرة التي تقع أسفل الجبل.

واستكمل حديثه: البحيرة المسحورة تشهد توافد السائحين لزيارتها يومياً، وبعضهم يحرص على إلقاء العملات المعدنية فى مسطحها المائى مع ترديد الأمانى للمستقبل، وآخرين يفضلونها كمكان للغوص والتقاط الصور التذكارية وسط مشاهدها الطبيعية الأكثر تميزا، حيث تحيط بها المكونات الصخرية الجبلية.

وأشار إلى أن البحيرة المسحورة بالفيوم هي واحدة من 3 بحيرات مسحورات في مصر، حيث تقع في محافظة الفيوم وسط الصحراء بمنطقة وادي الحيتان بالفيوم وتحيطها الرمال الذهبية من جميع الجهات وتعتبر من أجمل المناطق الصحراوية في مصر، وتعتبر أفضل موقع للتزحلق علي الكثبان الرملية على مستوى العالم وسبق أن أقيمت فيها البطوله الدوليه للتزحلق على الرمل.

وعن سبب تسميها بالبحيرة المسحورة: «يرجع ذلك لعده أسباب ومنها أن لون المياه بيتغير عندما تسقط الشمس عليه وكمان المياه تمتاز بالعذوبة الشديدة، وتقع بين الجبال والكثبان الرملية المرتفعة التي تحيطها من الأربع جهات».