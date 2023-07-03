ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

البحيرة المسحورة بالفيوم.. أماكن يحرص الزوار على إلقاء العملات المعدنية فى مسطحها المائى

البحيرة المسحورة
البحيرة المسحورة بالفيوم

من أهم وأشهر الأماكن السياحية والأثرية الشهيرة بمحافظة الفيوم، تبهرك بجمالها الجذاب ولونها المختلف، البحيرة المسحورة، وما يحيط بهما من صحراء رائعة، وتتميز مياهها بأنّها شديدة النقاء، يتغير لونها كل ساعة بلون مختلف، والتي يحرص كثيرون على زيارتها كل عام.

أصبحت البحيرة المسحورة يذهب إليها العديد يومياً للإستمتاع بها، كرحلة اليوم الواحد، ومقصدًا رئيسيًا في جميع رحلات السفاري التي تحمل المصريين والأجانب.

وأوضح معتز عبدالفتاح، مدير عام هيئة السياحة بالفيوم، لـ"الدستور"، أنه يمكن القيام بالعديد من الأنشطة في البحيرة المسحورة، أبرزها التخييم، وركوب المراكب، والتزحلق على الرمال، والسير على الرمال، وجلسات التأمل، ورحلات السفاري، وحفلات الشواء، وغيرها، ويمكن الوصول إليها بواسطة سيارات الدفع الرباعي التي تصعد إلى جبل المدورة ثم تهبط إلى البحيرة التي تقع أسفل الجبل.

واستكمل حديثه: البحيرة المسحورة تشهد توافد السائحين لزيارتها يومياً، وبعضهم يحرص على إلقاء العملات المعدنية فى مسطحها المائى مع ترديد الأمانى للمستقبل، وآخرين يفضلونها كمكان للغوص والتقاط الصور التذكارية وسط مشاهدها الطبيعية الأكثر تميزا، حيث تحيط بها المكونات الصخرية الجبلية.

وأشار إلى أن البحيرة المسحورة بالفيوم هي واحدة من 3 بحيرات مسحورات في مصر، حيث تقع في محافظة الفيوم وسط الصحراء بمنطقة وادي الحيتان بالفيوم وتحيطها الرمال الذهبية من جميع الجهات وتعتبر من أجمل المناطق الصحراوية في مصر، وتعتبر أفضل موقع للتزحلق علي الكثبان الرملية على مستوى العالم وسبق أن أقيمت فيها البطوله الدوليه للتزحلق على الرمل.

وعن سبب تسميها بالبحيرة المسحورة: «يرجع ذلك لعده أسباب ومنها أن لون المياه بيتغير عندما تسقط الشمس عليه وكمان المياه تمتاز بالعذوبة الشديدة، وتقع بين الجبال والكثبان الرملية المرتفعة التي تحيطها من الأربع جهات».

البحيرة المسحورة الفيوم الأماكن السياحية اعجاب العديد من الزوار أماكن الخروجات بالفيوم

الأكثر قراءة

العشق الحرام.. لقاءات فى الخفاء بين حبيبين تنتهى بفضيحة بالساحل

بعد نبأ وفاته المفاجئة.. أحمد قنديل يتصدر ترند جوجل

دماء في فرح.. عيد وشقيقه ينتقمان من زوجتيهما بطعن طفلين من العائلة بالمطرية (صور)

استمرارًا للحراك المسرحى.. 4 عروض خلال شهر يوليو بالطليعة

تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون في ربع نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

«مش عايزني أروح الكعبة».. سيدة تخلع زوجها لرفضه السماح لها بأداء العمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

حسن مرهج لـ"الدستور": إسرائيل تخشى من تحول جنين لغزة جديدة

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تريد تفجير ساحة الصراع وإطلاق دوامة العنف والفوضى

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل تصعّد فى جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية