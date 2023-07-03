نموذج إجابة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023

ارتفعت معدلات، من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، عن إجابات امتحان مادة الفيزياء الذي اداه الطلاب شعبة علمي، صباح أمس، في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023

ويقدم موقع "الدستور" خدمة لطلاب شعبة علمي "علوم ورياضة" وهي إجابة امتحان مادة الفيزياء.

ويمكن للطلاب الراغبين في الإطلاع على نموذج إجابة امتحان الفيزياء، يطلع على الصور المرفقة للتقرير.

ومن جانبه، صرح وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم إتاحة نماذج الإجابة الرسمية لجميع مواد امتحانات الثانوية العامة فور الانتهاء من الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم، انه سيتم تحميل نماذج الاجابات عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، ويمكن جميع الطلبة والطالبات الاطلاع عليها، قبل إعلان النتيجة.

امتحانات الثانوية العامة 2023

و أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة.

و ادي عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، بالشعبة الأدبية، امتحان مادة التاريخ، موزعين في (2097) لجنة امتحانية على مستوى أنحاء الجمهورية.

وفي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ، أدى (1824) طالب/ طالبة، اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وادى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

ويستكمل طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات) غدا الثلاثاء، أداء امتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

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