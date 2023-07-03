ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نموذج إجابة امتحان الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

ارتفعت معدلات، من الطلبة والطالبات وأولياء أمور الثانوية العامة، عن إجابات امتحان مادة الفيزياء الذي اداه الطلاب شعبة علمي، صباح أمس، في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

نموذج إجابة امتحان الفيزياء 2023

ويقدم موقع "الدستور" خدمة لطلاب شعبة علمي "علوم ورياضة" وهي إجابة امتحان مادة الفيزياء.

ويمكن للطلاب الراغبين في الإطلاع على نموذج إجابة امتحان الفيزياء، يطلع على الصور المرفقة للتقرير.

ومن جانبه، صرح وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، أنه سيتم إتاحة نماذج الإجابة الرسمية لجميع مواد امتحانات الثانوية العامة فور الانتهاء من الامتحانات.

وشدد وزير التربية والتعليم، انه سيتم تحميل نماذج الاجابات عبر الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، ويمكن جميع الطلبة والطالبات الاطلاع عليها، قبل إعلان النتيجة.

ارتياح بين الطلاب.. وكيل الأزهر يتفقد لجان امتحانات الثانوية فى مادة الفيزياء

مواصفات امتحان مادة الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة 2023

نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2023 في مادة الكيمياء

استئناف امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادي الجديد

امتحانات الثانوية العامة 2023

و أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، أمس، امتحان مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد ( 475095) ألف طالب/ طالبة.

و ادي عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، بالشعبة الأدبية،  امتحان مادة التاريخ، موزعين في (2097) لجنة امتحانية على مستوى أنحاء الجمهورية.

وفي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM ،  أدى (1824) طالب/ طالبة، اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء).

وادى عدد (255) طالب/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

ويستكمل طلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات) غدا  الثلاثاء، أداء امتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

بينما يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

inbound6589733636552957808
inbound6589733636552957808
inbound2358602282199028865
inbound2358602282199028865
inbound4853505644361277568
inbound4853505644361277568
inbound3502178164421404135
inbound3502178164421404135
inbound6372845747258512449
inbound6372845747258512449
inbound5054026091162598032
inbound5054026091162598032
inbound1452307081970160883
inbound1452307081970160883
inbound7975675549931830208
inbound7975675549931830208
inbound7657671456186504620
inbound7657671456186504620
إجابة امتحان الفيزياء الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي الثانوية العامة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا الموقع الإلكتروني الرسمي امتحانات الثانوية العامة للعام امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوي امتحان مادة الفيزياء

الأكثر قراءة

العشق الحرام.. لقاءات فى الخفاء بين حبيبين تنتهى بفضيحة بالساحل

بعد نبأ وفاته المفاجئة.. أحمد قنديل يتصدر ترند جوجل

بـ6 دقائق فقط.. كيف خدعت "أوشين جيت" عملاءها برحلتها الملعونة لتيتانيك؟

جورى خرجت للاحتفال بالعيد مع أسرتها فحول أتوبيس جسدها لأشلاء

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2023

بعد خضوعه لعملية جراحية.. خروج الإعلامى أحمد يونس من المستشفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

سيد أبو ليلة

علاقة رضوى بالخروف.. وقصف الجبهة بصناعة المحتوى

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

حسن مرهج لـ"الدستور": إسرائيل تخشى من تحول جنين لغزة جديدة

الخارجية الفلسطينية: حكومة نتنياهو تريد تفجير ساحة الصراع وإطلاق دوامة العنف والفوضى

سياسى فلسطينى لـ"الدستور": إسرائيل تصعّد فى جنين بشكل متقطع لتجنب ردود الفعل الدولية