التعليم العالي: تطور شامل في مجال إنشاء الجامعات التكنولوجية منذ 2014 حتى الآن

شهد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، في الفترة من 2014 حتى 2023، وأدى ذلك إلى تطوير شامل في المنظومة التعليمية والبحثية في مصر خاصة في مجال إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، أهمية الدعم الهائل الذي قدمه الرئيس السيسي لإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، كمسار تعليمي جديد للارتقاء بالتعليم التكنولوجي والفني وتأهيل خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، لدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتغيير نظرة المجتمع نحو هذا المسار التعليمي المهم.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية) ثم بدأت الدراسة في 7 جامعات تكنولوجية (جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية) خلال العام الجامعي 2022 /2023.

وأوضح الوزير أن الجامعات التكنولوجية تم تزويدها بالمعامل وورش العمل التي تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية وتعتمد على أحدث النظم العالمية، لتقديم تجربة تعليمية متميزة من خلال تدريب الطلاب عمليًا وتطبيقيًا؛ ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

ولفت عاشور إلى أهمية دور الجامعات التكنولوجية في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل، مشيدًا ببروتوكولات التعاون التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الصناعية والتعليمية المختلفة لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم.

وصرح المُستشار الإعلامي المُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبدالغفار، أن الجامعات التكنولوجية تُمثل رافدًا حديثًا ومهمًا في مسارات التعليم العالي، حيث تستهدف تأهيل الخريجين لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي.

وأضاف أن الجامعات التكنولوجية أصبحت تنضم للتحالفات الإقليمية التي تتم بين المؤسسات التعليمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، مؤكدًا أن الإقبال الكبير الذي تشهده الجامعات التكنولوجية يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات وثقة الطلاب وأولياء الأمور فيها؛ نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومُتميزة والاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الجامعات التكنولوجية عقدت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون مع مؤسسات تعليمية وصناعية؛ لتدريب الطلاب عمليًا والارتقاء بمستوى المنظومة التعليمية لديها، حيث يتم التدريب العملي بالمصانع والشركات بالمجتمع المحلي المُحيط بهذه الجامعات، وذلك بما يتماشى مع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وتقدم جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية 6 برامج دراسية حديثة وهي: (الأوتوترونكس، الميكاترونيكس، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل ومعالجة البترول، الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).

وتطرح جامعة بني سويف التكنولوجية 5 برامج دراسية حديثة وهي: ( تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية).

وتتميز جامعة الدلتا التكنولوجية بتقديم 6 برامج تكنولوجية متميزة وهي: ( تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا التبريد والتكييف).

وتقدم جامعة سمنود التكنولوجية من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 3 برامج دراسية هي: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الملابس الجاهزة).

وتطرح جامعة طيبة التكنولوجية 4 برامج دراسية حديثة وهي: (تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات السياحة والسفر).

وتضم جامعة برج العرب التكنولوجية، كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا السكك الحديدية وتكنولوجيا الجرارات والمُعدات الزراعية وتكنولوجيا الغزل والنسيج وتكنولوجيا الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتي تشمل أقسام (تكنولوجيا الصناعات الدوائية وتكنولوجيا إدارة المعلومات الصحية وتكنولوجيا مساعد تمريض وتكنولوجيا تركيبات الأسنان).

وتقدم جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية 5 برامج دراسية متميزة وهي: (تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا النقل البحري والموانئ، تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

وبدأت الدراسة في جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية من خلال كليتي (تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية)، ويتم تقديم 6 برامج دراسية وهي: (تكنولوجيا الصناعات الدوائية، تكنولوجيا قطاع الأسنان، تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا المعلومات IT، تكنولوجيا شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي).

وتقدم جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية من خلال كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برامج دراسية متميزة وهي: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا السكك الحديد)، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التي تقدم برامج (تكنولوجيا الصناعات الدوائية - تكنولوجيا تركيبات الأسنان).

وتضم جامعة مصر التكنولوجية الدولية 3 كليات بـ (القاهرة والفيوم وأسيوط)، ويتم تقديم العديد من البرامج الدراسية المتميزة، حيث تقدم الكلية التكنولوجية بالقاهرة برامج: (تكنولوجيا انظمة التحكم الصناعية، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، الأمن السيبراني، علوم البيانات)، وتقدم الكلية التكنولوجية بالفيوم برامج: (تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات)، وتقدم الكلية المصرية الالمانية للتكنولوجيا بأسيوط برامج: (تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا المعلومات)، كما تضم الجامعة 4 مدارس فنية بكل من (القاهرة والفيوم وأسيوط وأبو غالب)، ومدرسة مهنية بالفيوم وتعُد هي الجامعة الوحيدة التي يوجد بها مدارس وكليات.