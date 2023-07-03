زوار الإسكندرية: لا بد من تفاعل المصطافين مع الحملات التوعوية

شهدت شواطئ الإسكندرية إقبالاً كبيرًا من المصطافين وزوار المدينة الساحلية خلال إجازة الأضحى واستعدادًا للموسم الصيفي على الشواطىء بالقطاع الشرقي والغربي.

ولضمان واجهة الاسكندرية الحضارية نفذت الادارة المركزية للسياحة والمصايف عدد من الحملات التوعوية وتقويم بعض السلوكيات.

وطبقت السياحة والمصايف حمله ممنوع الخروج بملابس البحر لمنع خروج المصطافين الى شوارع كورنيش الاسكندرية وهم مازالوا يرتادون ملابس البحر وهو ماكان يسبب ازمة ومضايقات وصورة تضمن حق عروس البحر المتوسط.

أما فيما يخص حقوق المصطافين فكانت من الاستغلال تحصيل رسوم غير مستحقه مقابل الاكراميات او الحصول على موقع مناسب امام البحر وهو ما منع بقرارات عدم فرض الاكراميات الغير مستحق تجميعها من عمال الشواطىء.

ومن أهم بنود الاستغلال فرد رسوم لدخول المصطافين دورات المياة وغرف تغيير المنازل وهو ما تم التنويه عنه من قبل الادارة المركزية بأن تذكرة دخول الشاطىء شامله كله الخدمات والمنافع دون اي رسوم اضافيه اخرى.



قال رضا مرسي، مصطاف من محافظة البحيرة، ان تلك الحملات التوعوية تضمن حقوق المصطافين التي لم يكن يعلم من قبل انها غير مستحقه ويتم تحصيل مبالغ كبيره تزيد من الاعباء المالية عليهم.

تابع مصطفى عبد الرحمن، مصطاف من بور سعيد، ان الاسكندرية من الوجهات الاساسية للتمتع بالاجازات الصيفية، ونتيجة للاعداد الكبيره يتم رصد تصرفات عديده غير مناسبه، وهو مامنعته حملات السياحة والمصايف بحملة منع الخروج بملابس البحر ليتم فرض حدود وضوابط لخروجهم بالصورة المناسبة لحقوق احترام الطريق.

وعن تفاعل الشكاوي، قال مالك ابراهيم، مصطاف من محافظة القاهرة، انه من الجيد ان هناك ارقام للتواصل مع المواطنين ممن تعرضوا لاي مشكله للتدخل الفوري لحلها والسيطرة عن اي تصرفات غير متبعه تعكر صفو زوار المدينة لعروس المتوسط خلال فترة الإجازة.

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