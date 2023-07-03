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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود الهباش: كل المقاومة مشروعة حتى ينتهي الاحتلال (فيديو)

الدكتور محمود الهباش
الدكتور محمود الهباش

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني: لا لوم على الفلسطينيين إذا انتهزوا أي وسيلة أو طريقة في مقاومة الاحتلال، ودفاعهم عن أنفسهم، وهذا حق مشروع، معقبًا: "نحن شعب أعزل لا نمتلك جيش بالمعنى التقليدي للكلمة".

وأضاف الهباش، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أننا نمتلك إرادة شعبية متشبثة بحقها في مقاومة الاحتلال على مدى 75 عامًا، ومنذ بدايات النكبة عام 1948 وما قبل ذلك وإلى اليوم، وسنستمر في المستقبل حتى ينتهي هذا الاحتلال.

كل المقاومة مشروعة حتى ينتهي الاحتلال

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني، إلى أن المشكلة في وجود الاحتلال بالأساس، فعندما ينتهي الاحتلال لن يكون هناك مبرر لأي عمل، مردفًا: "كل المقاومة مشروعة حتى ينتهي الاحتلال".

ونوه مستشار الرئيس الفلسطيني، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد عصابة ومؤسسة إرهابية تمارس العدوان على الشعب الفلسطينى.

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