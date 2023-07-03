تعرف على عروض قرض التعليم في 4 بنوك

تقدم البنوك العاملة في السوق المصري، عروضًا مختلفة لقرض التعليم، أو قرض سداد المصروفات الدراسية، الذي يبحث عنه أغلب العملاء، لسداد مصروفات الدراسة ، وخاصة في المدارس الأجنبية، والجامعات الخاصة، وهو ما تستعرضه “الدستور” في السطور الآتية:

البنك الأهلي المصري:

يشترط ألا يقل دخل المتقدم عن 1500 جنيه، ويتراوح سن المتقدم ما بين 60:21 عاما، ويجب أن يتم تحويل الراتب الشهري للبنك، وإذا كان المتقدم موظف يجب أن مر على تعيينه بالوظيفة لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتتراوح قيمة القرض ما بين 5000 إلى 50 ألف جنيه، ويقدم البنك تمويل للمتقدم بنسبة تصل إلى 95% من القيمة الأساسية للمصاريف، تتراوح مدة تسديد القرض ما بين 48:6 أشهر، وتحدد الفائدة السنوية بقيمة 16.75% وتقل من عام لآخر.

البنك الأهلي المتحد:

يقدم البنك الأهلي المتحد قرض التعليم، بفائدة 18% متناقصة، بما يعادل فائدة 10.28% ثابتة، بمدة سداد تصل إلى 6 سنوات، وحد أقصى للقرض 300 ألف جنيه، عن طريق تحويل الراتب للبنك كضمانة للقرض.

بنك QNB:

يقدم قرض التعليم بمدة تصل إلى 48 شهرا بقيمة تصل إلى 500 ألف جنيه، عن طريق تحويل الراتب للبنك على ألا يقل سن العميل عن ٢١ سنة، ولا يزيد عن ٦٠ سنة عند نهاية مدة القرض.

بنك مصر:

تصل نسبة القرض إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية، بحد أقصى 500 ألف جنيه، وفترة سداد تصل إلى 84 شهرًا، وحد أدنى للدخل 5000 جنيه، على ألا يقل عمر المقترض عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عند نهاية مدة القرض، ويُمنح العميل وثيقة تأمين مجانية على الحياة طوال فترة عمر القرض، مع إمكانية تمويل مرحلة دراسية بالكامل.