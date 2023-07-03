كنت فين وقت بيان 3 يوليو| برلماني: كنت مشرفًا على لجان شعبية لحماية مؤسسات الدولة

قال سمير جابر عيسى، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن بيان 3 يوليو أنقذ البلاد والعباد من نفق مظلم لا يعلم مداه إلا الله، مشيرًا إلى أنه كان يقوم بالإشراف بنفسه على العمل لضمان وجود لجان شعبية للحفاظ على مقدرات الدولة وحماية المؤسسات، لأن ذلك كان واجبًا وطنيًا.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، قائلاً "كنت في يوم 3 يوليو متواجدًا في الشارع أترقب كغيري من المصريين ما سينتج عنه اجتماع القوى السياسية والوطنية والقيادات الدينية التي دعت إليه القوات المسلحة تحت قيادة الفريق الأول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع آنذاك، وبمجرد صدور البيان الذي تضمن خارطة الطريق انقلبت الشوارع إلى احتفالات وكرنفالات في كل شوارع مصر في القرى والنجوع وعواصم المحافظات والمدن، وتحولت مصر في هذا اليوم إلى فرحة كبيرة وانطلقت الزغاريد من الناس ودقت الطبول في الشوارع وشاهدت بنفسي فرحة الشعب الذي خرج عن بكرة أبيه يطالب ويقول "انزل يا سيسي ولا لحكم المرشد".

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بيان 3 يوليو كان مقدمة لبناء الجمهورية الجديدة وكان دعوة للاستقرار والتلاحم وفرض سطوة وسيطرة الدولة.