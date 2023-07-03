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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

زكى القاضى: جماعة الإخوان كانت تعمل لمصلحتها فقط (فيديو)

زكي القاضي
زكي القاضي

قال زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني: إن ثورة 30 يونيو إنجاز عظيم، خاصة أننا استطعنا التخلص من وجه الإخوان، إضافة إلى مواجهة طاعون كان ممتدا معنا منذ أكثر من 80 عامًا، ويصور للناس أنه ممثل الإسلام والدين.

وأضاف "القاضي"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن الشعب اكتشف حقيقة الإخوان؛ بأنه ليس لها علاقة بالدين، ولا الدنيا، فهي جماعة تعمل لمصلحتها فقط.

الإخوان خطورتهم على المسلمين أنفسهم

وأوضح المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أن الإخوان خطورتهم على المسلمين أنفسهم، لأنهم كانوا يرون أن أي تصور خارج الجماعة ينتقص منهم، وكانوا يستهدفون الدخول للأشخاص غير المنضمين للجماعة.

ونوه المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني بأن الإخوان كانوا دائمًا يضعون بقصد وتخطيط بعض الأطراف المتشددة للدين، معقبًا: "كانوا يضعون هذا التصور للضحك على الناس".

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