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الإثنين 03 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"الزراعة": الأراضي المضافة للرقعة الزراعية مؤخرا تفوق ما تم خلال 60 سنة (فيديو)

جريدة الدستور

كشف الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين، قائلًا إننا نشهد اهتمام كبير جدًا من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجميع القطاعات، وبصفة خاصة قطاع الزراعة، وهذا واضح بشكل كبير على تأكيد الرئيس للقطاع وزيادة الاستثمارات العامة الموجهة له، وأهمية زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية سواء أفقيًا أو رأسيًا لتحقيق الأمن الغذائي بجمهورية مصر العربية.

وأضاف رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة،  في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الاثنين، أن هذا الأمر انعكس بشكل كبير على أداء قطاع الزراعة، حيث أننا شهدنا طفرة كبيرة جدًا في مجال استصلاح واستزراع الأراضي الزراعية، وما تم إضافته للرقعة الزراعية في الفترة الأخيرة يفوق ما تم إضافته خلال الـ 60 سنة الماضية.

- تحقيق الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين

 

وأوضح رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أننا في الوقت الحالي نعمل في مشروعات كثيرة بمجال استصلاح واستزراع الأراضي، منها مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة، وتوشكى الخير، وشرق العوينات، حيث تعد كل هذه المشروعات إنجازات كبيرة تمت في الفترة الأخيرة.

ولفت رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، إلى أن هذه المشروعات تنعكس على تحقيق الأمن الغذائي ورفاهية المواطنين.

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