كيف يمكن لأنف القطة التعرف على روائح الطعام؟

اكتشف علماء كيف يمكن للقطط تحديد موقع الطعام والحلفاء والأعداء.

ونُشر البحث في مجلة PLoS Computational Biology، وهذا يكون من خلال شبكة معقدة من هياكل مجرى الهواء العظمية الملتفة بإحكام ، وفقًا لأول تحقيق شامل لمجرى الهواء الأنفي للقطط المنزلية.

من أجل محاكاة كيفية مرور الهواء الذي يحتوي على روائح طعام القطط النموذجية عبر الهياكل الملفوفة أثناء الاستنشاق ، قام الباحثون ببناء نموذج كمبيوتر ثلاثي الأبعاد لأنف القط، حيث وجدوا أن الهواء ينقسم إلى مجاري تدفق، أحدهما ينقي الهواء ويرطبه والآخر ينقل الرائحة بسرعة وفعالية إلى جزء الجسم المسؤول عن الرائحة، منطقة الشم.

ووفقًا للخبراء، فإن أنف القط يعمل كغاز فعال للغاية وذو هدفين، حيث يقع اللوم على شبكة معقدة من هياكل مجرى الهواء العظمية الملتفة بإحكام ، وفقًا لأول تحقيق شامل لمجرى الهواء الأنفي للقطط المنزلية.

وقال كاي تشاو، الأستاذ المشارك في طب الأذن والأنف والحنجرة في كلية الطب بولاية أوهايو وكبير مؤلفي الدراسة:"بالنسبة للثدييات، يعتبر الشم مهمًا جدًا في العثور على الفريسة، وتحديد الخطر وإيجاد مصادر الغذاء ، وتتبع البيئة، وذلك من خلال مراقبة أنماط التدفق هذه وتحليل تفاصيل هذه التدفقات، نعتقد أنهما يمكن أن يكونا منطقتين مختلفتين للتدفق تخدمان غرضين مختلفين.

وكشفت المحاكاة الحاسوبية للتنفس عن الإجابة: أثناء الاستنشاق بالمحاكاة ، لاحظ الباحثون منطقتين متميزتين من تدفق الهواء - هواء تنفسي يتم ترشيحه وينتشر ببطء فوق سقف الفم في طريقه إلى الرئتين ، ودفق منفصل يحتوي على رائحة تتحرك. بسرعة من خلال ممر مركزي مباشرة إلى منطقة الشم باتجاه الجزء الخلفي من تجويف الأنف. أخذ التحليل في الاعتبار موقع التدفق وسرعة حركته من خلال التوربينات ، الهياكل العظمية داخل الأنف.

وأظهرت المحاكاة أيضًا أن الهواء الذي ينتقل إلى منطقة حاسة الشم يُعاد تدويره في قنوات متوازية عندما يصل إلى هناك قال تشاو:"كانت تلك مفاجأة في الواقع" "يبدو الأمر كما لو كنت تأخذ شمًا ، فالهواء ينطلق مرة أخرى ثم تتم معالجته لفترة أطول."