ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر "أ" يواجه الكويت فى افتتاح البطولة العربية للسيدات لكرة السلة

تدريبات منتخب مصر
تدريبات منتخب مصر "أ" استعدادًا للبطولة

تبدأ اليوم منافسات البطولة العربية الثالثة عشرة للسيدات لكرة السلة التي تستضيفها مصر، في الفترة من 3 حتى 10 يوليو الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة بمشاركة ثلاثة منتخبات هى المغرب والجزائر والكويت، إضافة إلى مصر التي تشارك بفريقين "أ" و"ب".

وتقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي منتخب مصر "ب" الجزائر في الرابعة عصرا، ومنتخب مصر "أ" الكويت في السادسة والنصف مساء.

ويقضي نظام البطولة بإقامة دوري من دور واحد بين الفرق الخمسة، ثم تتأهل الفرق الأربعة الأولى للدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفريق الذي احتل المركز الأول الفريق صاحب المركز الرابع، والفريق الذي احتل المركز الثاني الفريق صاحب المركز الثالث.

إيهاب الألفي المدير الفني لمنتخب مصر "أ" اختار 14 لاعبة للمشاركة في البطولة، وهن: ثريا محمد وحبيبة حاتم وميرال أشرف وإنجي صلاح ونادين السلعاوي وأسرار ماجد ونورهان فؤاد ورضوى سالم وفريدة الشريف ورنيم الجداوي وحبيبة محمد ويارا أسامة وفريدة مسعد وفاطمة ممدوح.

وفي المقابل اختار مصطفى هدهود المدير لفني لمنتخب مصر "ب" 14 لاعبة في قائمة الفريق للبطولة، وهن: جنى الألفي وليلى خالد وجني طارق السعيد وجني الشامي وملك نعمان وجايدا خالد وجودي وائل وجني السيد وسارة أسامة وعائشة سالم ونور المصري وتمارا نادرالسيد وسلمى خضر وهنا عبدالعال.

جدول مباريات البطولة العر بية للسيدات لكرة السلة 

الإثنين 3 يوليو

الجزائر × مصر "ب" 

 مصر "أ" × الكويت

الثلاثاء 4 يوليو 

الكويت × الجزائر

المغرب × مصر "أ"

الأربعاء 5 يوليو

الجزائر × المغرب

مصر "ب" × الكويت

الخميس 6 يوليو 

 المغرب × مصر "ب" 

 مصر"أ" × الجزائر

الجمعة 7 يوليو 

الكويت × المغرب

مصر "ب" × مصر "أ".

الأحد 9 يوليو 

مباراتا الدور نصف النهائي

الإثنين 10 يوليو 

مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية 

البطولة العربية الثالثة عشرة للسيدات لكرة السلة مصر الكويت الجزائر المغرب

الأكثر قراءة

الصور الأولى لإصابة 3 أطفال ومصرع والدتهم بالقاهرة الجديدة

"روحت اعتذرله ضربنا".. ننشر أقوال الزوج فى "دهس سيدة وإصابة أبنائها" بالقاهرة الجديدة

شهادة البابا تواضروس الثانى عن 3 يوليو: "مرسى كان يهذى.. وفوجئت بما فعله البرادعى وقت الصلاة"

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

أصدقاء الفنان أحمد قنديل: لم يتحمل فراق والدته فذهب إليها

تنازل عن مليون يورو لأجل الأبيض.. أشرف بن شرقى يقترب من العودة للزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

بيان 3 يوليو .. وثيقة رسمية وميلاد جديد

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الفلسطينى: نتواصل مع الدول الشقيقة لوقف العدوان الإسرائيلى على جنين

مفتى القدس يحذر من محاولة الاحتلال الإسرائيلى التدخل فى إدارة "الأقصى" وإغلاق أبوابه

ارتفاع ضحايا هجوم الاحتلال على جنين إلى 5 شهداء