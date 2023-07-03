منتخب مصر "أ" يواجه الكويت فى افتتاح البطولة العربية للسيدات لكرة السلة

تبدأ اليوم منافسات البطولة العربية الثالثة عشرة للسيدات لكرة السلة التي تستضيفها مصر، في الفترة من 3 حتى 10 يوليو الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة بمشاركة ثلاثة منتخبات هى المغرب والجزائر والكويت، إضافة إلى مصر التي تشارك بفريقين "أ" و"ب".

وتقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي منتخب مصر "ب" الجزائر في الرابعة عصرا، ومنتخب مصر "أ" الكويت في السادسة والنصف مساء.

ويقضي نظام البطولة بإقامة دوري من دور واحد بين الفرق الخمسة، ثم تتأهل الفرق الأربعة الأولى للدور نصف النهائي، حيث يلتقي الفريق الذي احتل المركز الأول الفريق صاحب المركز الرابع، والفريق الذي احتل المركز الثاني الفريق صاحب المركز الثالث.

إيهاب الألفي المدير الفني لمنتخب مصر "أ" اختار 14 لاعبة للمشاركة في البطولة، وهن: ثريا محمد وحبيبة حاتم وميرال أشرف وإنجي صلاح ونادين السلعاوي وأسرار ماجد ونورهان فؤاد ورضوى سالم وفريدة الشريف ورنيم الجداوي وحبيبة محمد ويارا أسامة وفريدة مسعد وفاطمة ممدوح.

وفي المقابل اختار مصطفى هدهود المدير لفني لمنتخب مصر "ب" 14 لاعبة في قائمة الفريق للبطولة، وهن: جنى الألفي وليلى خالد وجني طارق السعيد وجني الشامي وملك نعمان وجايدا خالد وجودي وائل وجني السيد وسارة أسامة وعائشة سالم ونور المصري وتمارا نادرالسيد وسلمى خضر وهنا عبدالعال.

جدول مباريات البطولة العر بية للسيدات لكرة السلة

الإثنين 3 يوليو

الجزائر × مصر "ب"

مصر "أ" × الكويت

الثلاثاء 4 يوليو

الكويت × الجزائر

المغرب × مصر "أ"

الأربعاء 5 يوليو

الجزائر × المغرب

مصر "ب" × الكويت

الخميس 6 يوليو

المغرب × مصر "ب"

مصر"أ" × الجزائر

الجمعة 7 يوليو

الكويت × المغرب

مصر "ب" × مصر "أ".

الأحد 9 يوليو

مباراتا الدور نصف النهائي

الإثنين 10 يوليو

مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية