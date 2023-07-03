إخصائى تغذية: المشى أفضل رياضة لخسارة الوزن ومناسب لجميع الأعمار (فيديو)

قالت الدكتورة هايدي إبراهيم إخصائي التغذية والنحافة، إن معدلات الحرق تكون هي الأعلى في الأسبوع الأول من النظام الغذائي، ويخسر الشخص من ٢ إلى ٦ كيلو جرام من الدهون خلال ذلك الوقت ثم يقل معدل الحرق بدرجة كبيرة بعدها.

على من يرغب فى خسارة وزنه أن يتمتع بالصبر

ونوهت خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، أنه من الطبيعي أن يكون هناك مقاومة في حرق الدهون بعد العودة من فترة العيد، ويجب على من يرغب في خسارة وزنه أن يتمتع بالصبر وألا يقوم باستعجال النتائج.

وأضافت إخصائي التغذية والنحافة، أن الوجبة الأسبوعية "الفري" تساعد على إعادة معدلات الحرق مرة أخرى إلى معدلاتها الطبيعية، لافتة إلى أن المياة الغازية والسكريات من العوامل الأساسية في عدم نزول منطقة البطن.

وأكدت إخصائي التغذية والنحافة أن المشي هو أفضل رياضة لخسارة الوزن، خاصة أنه مناسب لجميع الأعمار، ولا يسبب إرهاق بدني ولا يحتاج إلى أي معدات خاصة.