جدول مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي، ضمن منافاسات دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ومباراة المصرية للاتصالات ضد بروكسي في دوري القسم الثاني المصري، بالإضافة إلى مباراة نيولز أولد بويز أمام جيمناسيا لابلاتا في الدوري الأرجنتيني.

مواعيد مباريات اليوم في دور الثمانية من بطولة كأس مصر والقنوات الناقلة

- بيراميدز × البنك الأهلي: على إستاد "القاهرة الدولي"، في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الدرجة الثانية المصري والقنوات الناقلة

- المصرية للاتصالات X بروكسي: على إستاد "الإسكندرية"، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأرجنتيني

- نيولز أولد بويز X جيمناسيا لابلاتا: على إستاد "مارسيلو بيلسا"، في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الأرجنتيني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرازيلي

- جوياس X كوريتيبا: على إستاد "سيرا دوارادا"، في تمام الساعة الثانية صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري البرازيلي.