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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صاحب شخصية الشهيد إسلام مشهور فى "الاختيار 2".. وفاة الفنان الشاب أحمد قنديل

أحمد قنديل
أحمد قنديل

توفي صباح اليوم الفنان الشاب أحمد قنديل بشكل مفاجئ ونعاه عدد كبير من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

 

وفاة الفنان أحمد قنديل

ومن المقرر أن تشع جنازته ظهر اليوم من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر على أن يدفن بمقابر الحديدي بطريق بلبيس.

وكان الفنان الراحل قدم شخصية الشهيد إسلام مشهور في مسلسل الاختيار 2 مع النجم كريم عبدالعزيز والنجم أحمد مكي.

 

الفنان الراحل حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات سنة 2008 في الإسكندرية ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2012 وتخرج سنة 2017 اشترك بأدوار ثانوية في العديد من المسلسلات، عمل في فيلم وقفة رجالة 2021 ومسلسل عد تنازلي 2014  ومسلسل الزيبق2017 ومسلسل الاختيار 2: رجال الظل2021  وفيلم ليل/ خارجي2018.

الفنان الشاب أحمد قنديل احمد قنديل وفاة الفنان أحمد قنديل الشهيد اسلام مشهور بكالوريوس الاختيار

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