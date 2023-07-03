سموحة يفعل بند شراء حسام حسن.. وخالد عبدالفتاح ينضم إلى الأهلى بشكل نهائى

أعلن محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تفعيل بند شراء حسام حسن، مهاجم الأهلي، والمعار إلى صفوف الفريق السكندري، خلال الموسم الحالي، مع انتقال خالد عبدالفتاح، مدافع الفريق، والمعار حاليًا إلى الأهلي، بشكل نهائي، بداية من الموسم الجديد.

وقال فرج عامر، في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «فعلنا بند شراء حسام حسن نجم الأهلي وسموحةً نهائيا، والأهلي اشتري خالد عبد الفتاح نهائيا».

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وكان سموحة، قد استعار حسام حسن، من الأهلي، في يناير الماضي لمدة ستة أشهر، على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية الشراء.

بينما تعاقد الأهلي، مع خالد عبدالفتاح، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة مع وجود بند بأحقية الشراء، مقابل 10 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يوقع خالد عبدالفتاح، عقده الجديد مع الأهلي، والذي سيمتد حتي يونيو من عام 2028.

وشارك عبدالفتاح في 15 مباراة مع الأهلي، خلال الموسم الحالي، وظهر بمستويات جيدة مع الفريق حتي الآن.