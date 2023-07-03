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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مالك عقار: روسيا أنفقت 40 مليون دولار على الأهداف الإنسانية بالسودان

مالك عقار
مالك عقار

قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، إن بلاده ترحب بالمشاركة الروسية في أي مفاوضات تهدف إلى تسوية الأزمة في السودان.

وأوضح "عقار"، أن روسيا أنفقت 40 مليون دولار على تنفيذ الأهداف الإنسانية فيما يخص السودان، وأن روسيا تقف بجانب السودان وأن وجودها مهم. بحسب وكالة "نوفوستي.

وتابع: نرحب بمشاركة روسيا في أي مفاوضات لم تفرض روسيا أي واقع معين ولم تطرح أي خريطة طريق معينة، لكن وجود روسيا في أي من المفاوضات والمبادرات التي تجري، مهم بالنسبة لنا ويمكن أن تظهر مشاركتها بطرق مختلفة وليس بالضرورة مباشرة في المبادرات.

واختتم:"نبحث المساعدة الإنسانية بغض النظر عما إذا كان ستكون نقودا أو حبوبا أو أدوية. إنه قرار للحكومة الروسية ويتوقف على قدراتها لا غير".

مفاوضات السودان روسيا المبادرات المساعدة الإنسانية

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