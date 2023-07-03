المستشار خالد محجوب لـ"الشاهد": الإخوان خططوا لقدوم حماس فى سيناء منذ 2004

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه تم تحويل قضية التخابر للجنايات، وتم إصدار حكم الإخوان على محمد مرسي في هذه القضية، ولكن قضاء الله نفذ قبل تنفيذ الحكم بموت محمد مرسي.

الحكم على مرسي بالإعدام

وأكد المستشار خالد محجوب، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه اثناء القبض على المتهمين في القضية كان هناك خشية من قوات الأمن من هروبهم؛ لذا اتخذت الداخلية المصرية إجراء احترازي متمثل في تسجيل المعلومات والأدلة المتوفرة في القضية، وتم وضع المتهمين في السجن، معلقًا: "على الشعب المصري أن يعلم أن مخططات هذه القضية بدايتها كانت من ٢٠٠٤ وليس أمر حديث، لذا تفرقهم داخل السجون أمر لا يمثل لديهم خطورة على مخططاتهم الناشئين عليها".

تعاون الإخوان مع حركة حماس

وتابع:" حركة حماس الذراع اليمنى لتنظيم الإخوان، ولهذا كان يخطط الإخوان منذ عام ٢٠٠٤ أن تأتي حركة حماس في سيناء".

واستطرد:" رفض الإخوان المشاركة في ثورة ٢٥ يناير كان خداع استراتيجي من الجماعة، وتم رصد هذا المخطط من التسجيلات التي تم العثور عليها، ولكن كان للإخوان كادر متواجد للرصد، والذي أمرهم في ٢٨ يناير بضرورة المشاركة، ونزل بالفعل مليون شخص إلى الشوارع في توقيت واحد ولكن بشكل متفرق".

يعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 2 يوليو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي