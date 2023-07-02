عصام كاريكا: لحنت لـ"الهضبة" ومحمد منير.. وهنيدي أصر على هذه الأغنية

قال الفنان عصام كاريكا، إنه قام بتلحين فوازير مدرسة عمو فؤاد، وكانت بطولة الفنانة هبة مجدي أثناء طفولتها.

تلحين عصام كاريكا

وأكد كاريكا، خلال لقائه ببرنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامية إيمان الحصري، المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنه قام بتلحين عدد كبير من الأغاني الشهيرة لعدد كبير من النجوم، معبراً:" لحنت لعمرو دياب أغنية “وهي عاملة إيه دلوقتي”، هاني شاكر “أنا اسم على ورق”، محمد منير "عمري عيني ما دمعت"، محمد محيي “أعاتبك على إيه”".

وأضاف في حديثه، أنه قام بالتلحين لعدد آخر من النجوم مثل راغب علامة، حكيم، حمادة هلال، والفنانة لطيفة.

صناعة اللحن

وتابع: "بقدم شخصية الكلام وليس شخصيتي، أي إن الكلام الحزين أصنع له تلحين حزين وبقدر أشوف مين يقدر يغني الأغنية".

واستطرد: “أغنية ”وحياة أميرة ولبنى وسميرة" لمحمد هنيدي كانت غنوة في ألبومي، ولكن محمد هنيدي أصر إنه ياخدها في فيلم “يا أنا ياخالتي” وأخذها بالفعل".