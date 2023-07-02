عشماوي: "التموين" تضع حجر أساس أول منطقة لوجستية في بني سويف قريبا

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الجهاز يستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال إنشاء عدد من المناطق اللوجستية مع عدد من مستثمري القطاع الخاص في عدد من محافظات الجمهورية بعد تأخر حدث بسبب الإجراءات الاقتصادية العالمية والمحلية خلال الفترة الماضية. إذ يتواجد عدد من الفرص الاستثمارية في عدد من المحافظات يمكن الاستفادة منها كمناطق لوجستية بجميع الأماكن المهمة في عدد من المحافظات.

وأضاف عشماوي لـ"الدستور" أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة، خلال فترة قصيرة، وضع حجر أساس أول منطقة لوجستية ببني سويف على مساحة حوالي 133 فدانًا.

وأوضح أن دور الجهاز هو تغيير ثقافة المجتمع وتقديم خدمات اقتصادية من خلال إنشاء هذه المناطق في المحافظات، وعدم التركيز على أن تكون جميع الخدمات في القاهرة فقط. كما يقوم الجهاز بتقديم نمط اقتصادي واستثماري مختلف في جميع المحافظات، ويتم توفير فرص عمل لجميع المواطنين مثل المحافظات الكبرى.

واستطرد أن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار والعمالة، وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات، كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك، وتثري ثقافة التسوق والتبضع في تلك المحافظات، فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة.

وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن هناك مناقشات مع جهات لإنشاء منطقة لوجستية في مدينة الطور وفي سيناء أيضًا، ونعرض على الجهات المعنية.

وأشار إلى أن هناك شهية مفتوحة لعدد من المستثمرين للعمل في مصر، والتأخير فقط بسبب الظروف الاقتصادية على مستوى العالم، إذ ويوجد عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مصر، والسوق كبير وينمو في مصر بسبب أنه سوق واعد ولديه فرص استثمارية حقيقية.

يذكر إن الجهاز طرح فرصا استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية، وجارٍ تنفيذها على أرض الواقع، وبلغت أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة، فضلا عن إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63%؜ من محافظات الجمهورية.