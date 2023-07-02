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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الصحة تكشف الخدمات التى تغطيها حملة "100 يوم صحة"

انفوجراف حملة “ 100
انفوجراف حملة “ 100 يوم صحة”

قالت وزارة الصحة والسكان، إن  حملة " 100 يوم صحة" تغطي أكثر من تخصص طبي بهدف الاطمئنان على صحة المواطنين والعيش بصحة جيدة.

وأشارت فى إنفوجراف نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إلى أنه من ضمن الخدمات التى تغطيها حملة “ 100 يوم صحة”،فحص المقبلين على الزواج، الكشف عن سرطان الثدى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم)، العناية بصحة الأم والجنين.

وقالت إن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين عن حملة " 100 يوم صحة" على الرقم ١٥٣٣٥، أو عبر الموقع الإلكتروني: 
www.100millionseha.eg

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قد تلقى تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل الطبية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» للمواطنين، خلال عملها أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح عبدالغفار، أنه وفقًا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لـ71 ألفًا و252 خدمة، وكانت الشرقية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ10 آلاف و473 خدمة، تليها المنوفية بـ9 آلاف و608 خدمات.

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الصحة حملة 100 يوم صحة تخصص طبي صحة المواطنين صحة جيدة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

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