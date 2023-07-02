ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

زهران يحذر لاعبي المنتخب الأولمبي من مواجهة غينيا

المنتخب الأوليمبي
المنتخب الأوليمبي

أشاد أحمد زهران، نجم المقاولون سابقًا، بتأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور قبل النهائي ببطولة أفريقيا في المغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

قال زهران فى تصريحات إذاعية إن المنتخب الأولمبي، تخطي مباراة بلغة الكرة "رخمة " بالفوز على الجابون بهدفين نظيفين سجلهما محمود صابر وأسامة فيصل  ليضمن صدارة المجموعة حيث صعد للعب أمام غينيا ويبتعد عن مواجهة المغرب، احد المرشحين بقوة للفوز بالبطولة مع الوحش الثاني منتخب مالي، الذى فازت عليه مصر.

وشدد نجم المقاولين السابق على لاعبي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي عدم استسهال مواجهة غينيا الذى تأهل كثانى المجموعة الأولى بعد الهزيمة من المغرب بصعوبة بهدف نظيف ويضعو فى إعتبارهم يضمن لهم حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس، حتى لو خسروا المباراة النهائية.

زهران المنتخب الأولمبى المغرب نجم المقاولون العرب غينيا

الأكثر قراءة

بعد التاريخ والفيزياء.. كيف يستعد طلاب الثانوية العامة نفسيًا للامتحانات المتبقية

قطع فى أوتار القدم.. الإعلامى أحمد يونس يتعرض لحادث سير

ذكرى 3 يوليو.. سرى جدًا.. كيف تم تصوير مظاهرات ثورة 30 يونيو؟

البحث عن كلب شرس عقر معلمة بالساحل

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

ثروت: ترحيب بعودة السياحة الإيرانية إلى مصر وتوقعات بأعداد كبيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة