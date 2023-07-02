زهران يحذر لاعبي المنتخب الأولمبي من مواجهة غينيا

أشاد أحمد زهران، نجم المقاولون سابقًا، بتأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور قبل النهائي ببطولة أفريقيا في المغرب المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

قال زهران فى تصريحات إذاعية إن المنتخب الأولمبي، تخطي مباراة بلغة الكرة "رخمة " بالفوز على الجابون بهدفين نظيفين سجلهما محمود صابر وأسامة فيصل ليضمن صدارة المجموعة حيث صعد للعب أمام غينيا ويبتعد عن مواجهة المغرب، احد المرشحين بقوة للفوز بالبطولة مع الوحش الثاني منتخب مالي، الذى فازت عليه مصر.

وشدد نجم المقاولين السابق على لاعبي المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي عدم استسهال مواجهة غينيا الذى تأهل كثانى المجموعة الأولى بعد الهزيمة من المغرب بصعوبة بهدف نظيف ويضعو فى إعتبارهم يضمن لهم حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس، حتى لو خسروا المباراة النهائية.