أحمد موسى: 56 مليون جنيه إيرادات فيلم "بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز

قال الإعلامي أحمد موسى، إن فيلم "بيت الروبي" شهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور وحقق نجاحًا وإرادات عملاقة، مشيرًا إلى أن تصوير الفيلم كان في دهب ونويبع والقاهرة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أن إيرادات فيلم "بيت الروبي" للفنان كريم عبدالعزيز بلغت 56 مليون جنيه، موضحًا أن الفيلم يُعرض في 10 دول، ومن المتوقع ارتفاع الإيرادات خلال الفترة المقبلة، لأنه سيعرض في العديد من الدول العربية والأوروبية، إلى جانب عرضه في جميع دور قصور الثقافة بتذاكر مخفضة.

كما أشار إلى أن فيلم بيت الروبي يناقش قضايا السوشيال ميديا ويشتبك مع السلبيات والإيجابيات بموضوعية.