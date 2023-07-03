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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس اليوم الإثنين 3-7-2023 ودرجات الحرارة فى المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

ينشغل بال آلاف من المواطنين بمعرفة درجات الحرارة اليوم الإثنين 3-7-2023 في المحافظات المصرية، ويبحث الأكثر تداولاً عبر جوجل، حيث كشفت هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023،  حيث من المتوقع استقبال البلاد منخفض الهند الموسمي، الذي سيعمل على ارتفاع كافة درجات الحرارة، ونسب الرطوبة خلال فترات النهار، مما سيؤدي إلي زيادة الإحساس بحرارة الطقس.

حالة الطقس اليوم الإثنين 3-7-2023

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور درجات الحرارة اليوم الإثنين 3 يوليو 2023 في محافظات مصرية، وحالة الطقس اليوم.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن سوف يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل صباحا، وطقس حار رطب علي محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وفي السواحل الشمالية، وطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وفي جنوب البلاد، فيما سيسود ليلا طقس معتدل الحرارة على جميع الأنحاء.

الظواهر الجوية اليوم

أما بالنسبة للظواهر الجوية، قد كشفت عنها الأرصاد، فمن المفترض تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح على بعض الطرق المؤدية من القاهرة الكبرى وإلى القاهرة الكبرى وفي الوجه البحرى والسواحل الشمالية وبمدن القناة ووسط سيناء.

بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى وفي السواحل الشمالية وجنوب سيناء وفي شمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأوضحت ببيانها حالة البحر المتوسط فستكون خفيفة إلى معتدلة، وجود وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية ستكون شمالية غربية.

وأوضحت أيضا حالة البحر الأحمر فسوف تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الإثنين بمحافظات مصر

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 3 يوليو 2023

  • القاهرة العظمى 35، الصغرى 24.
  • العاصمة الادارية العظمى 35، الصغرى 24.
  • محافظة الإسكندرية العظمى 32، الصغرى 23.
  • المنصورة العظمى 34، الصغرى 23.
  • مدينة الزقازيق العظمى 35، الصغرى 25.
  • أسيوط العظمى 40، الصغرى 25.
  • محافظة قنا العظمى 40، الصغرى 27.
  • محافظة الأقصر العظمى 41، الصغرى 27.
  • محافظة أسوان العظمى 42، الصغرى 29
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