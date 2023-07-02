ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد مقتل شاب على يد الشرطة.. دعوات فرنسية لإلغاء قانون "كازينوف"

فرنسا
فرنسا

طالبت رابطة حقوق الإنسان وأحزاب اليسار في فرنسا بإلغاء قانون كازينوف، وذلك بعد مقتل شاب فرنسي من أصول جزائرية على يد أحد أفراد قوات الشرطة، وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

ويسمح قانون كازينوف للشرطة بإطلاق النار على من يرفش الامتثال لأوامرها، حيث دعت شخصيات سياسية إلى إلغاء هذا القانون مثل ماتيلد بانوت رئيسة الكتلة اليسارية بالبرلمان.

وتشهد فرنسا خلال الأيام الماضية أعمال عنف إثر مقتل شاب على يد شرطي فرنسي، حيث وجه القضاء الفرنسي تهمة القتل العمد للشرطي وأودعه الحبس.

قانون كازينوف فرنسا اشتباكات فرنسا القاهرة الإخبارية الشرطة الفرنسية

الأكثر قراءة

قطع فى أوتار القدم.. الإعلامى أحمد يونس يتعرض لحادث سير

بعد التاريخ والفيزياء.. كيف يستعد طلاب الثانوية العامة نفسيًا للامتحانات المتبقية

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

تثبّت العقل مع تقدم العمر.. أطعمة للحفاظ على صحة عقلك

ذكرى 3 يوليو.. سرى جدًا.. كيف تم تصوير مظاهرات ثورة 30 يونيو؟

ناقد رياضى يكشف تفاصيل صفقة حمدى فتحى وحقيقة عرض بيع الشناوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يدمرون ممتلكات للفلسطينيين شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة