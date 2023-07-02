بعد مقتل شاب على يد الشرطة.. دعوات فرنسية لإلغاء قانون "كازينوف"

طالبت رابطة حقوق الإنسان وأحزاب اليسار في فرنسا بإلغاء قانون كازينوف، وذلك بعد مقتل شاب فرنسي من أصول جزائرية على يد أحد أفراد قوات الشرطة، وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

ويسمح قانون كازينوف للشرطة بإطلاق النار على من يرفش الامتثال لأوامرها، حيث دعت شخصيات سياسية إلى إلغاء هذا القانون مثل ماتيلد بانوت رئيسة الكتلة اليسارية بالبرلمان.

وتشهد فرنسا خلال الأيام الماضية أعمال عنف إثر مقتل شاب على يد شرطي فرنسي، حيث وجه القضاء الفرنسي تهمة القتل العمد للشرطي وأودعه الحبس.