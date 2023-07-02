جمال الكشكى يكشف أوجه التشابه بين الحوار الوطنى وثورة 30 يونيو

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هناك التفافًا وثيقًا بين ثورة 30 يونيو والحوار الوطني، مشيرًا إلى أن الثورة جمعت كل التيارات الوطنية للخلاص من حكم الجماعة الإرهابية، والتف حولها رجال وطنيون، وكذلك الأمر بالنسبة لمبادرة الحوار الوطني.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية خلود زهران، أن الحوار الوطني يستدعي جماعة 30 يونيو، وهي الجماعة الوطنية الحقيقية بكل أطيافها وبمختلف ألوانها السياسية، وبالتالي الحوار جزء من نسيج 30 يونيو وجزء من السير نحو الجمهورية الجديدة التي تقوم على مفهوم الدولة الوطنية والمشاركة في القرار تحت مظلة الدولة المصرية وكل ما هو وطني.

الخط الرابط بين الحوار الوطني وثورة 30 يونيو

وتابع أنه عندما نتأمل في صورة الحوار الوطني ونجد المشاركين من مختلف التيارات والأحزاب والألوان السياسية، هذه الصورة تنقلنا لصورة مشهد 30 يونيو و3 يوليو والخط الرابط بينهما هو الدولة المصرية واستعادة الهوية والروح المصرية، مؤكدًا أنه إذا كانت ثورة 30 يونيو أزاحت الإخوان من حكم مصر، فالحوار الوطني منع مشاركة الإخوان.