محلل سياسى: ماكرون لم ينجح فى احتواء غضب الفرنسيين

علق نزار الجليدي، المحلل السياسي، على الاحتجاجات المندلعة في فرنسا، والتي شهدت خروج عدد من المتظاهرين في عدة مدن، مما أدى لحدوث أعمال شغب وعنف.

وقال الجليدي، خلال مداخلة لـ"القاهرة الإخبارية": إن فرنسا تعيش تراكمات، مؤكدًا أن الذين يخرجون للتظاهر في فرنسا ليسوا من المهاجرين، بل إنهم من أبناء الدولة الفرنسية.

وأضاف، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فشل في احتواء غضب الفرنسيين، ولم يعد هناك تواصل مع هذا الجيل.

وأشار إلى أن الجميع الآن يقر بأن هناك 3 أمور معقدة في فرنسا الأول اتجاه فرنسا نحو "أمركة الشرطة" موضحًا أن الطريقة التي قُتل بها الشاب ذو الأصول الجزائرية اليوم لا تراعي أبسط مبادئ الإنسانية، الأمر الثاني هو وجود قطيعة بين الأمن والشباب ووجود أزمة تواصل.

وأكد أن الوضع في فرنسا تأجج بسبب عدم إعطاء الرئيس الفرنسي أي تطمينات للشعب، مضيفًا: "فرنسا تعيش على ارتداد داخلي سياسي، حيث إن رئيس الجمهورية بلا مجلس نواب قوي بلا كتلة نيابية قوية" موضحًا أن فرنسا دخلت حربًا خاسرة ودفعت أموالًا كبيرة لذلك لم تعد تجد حلولًا داخلية لاقتصادها.