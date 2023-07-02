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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

هرب من الحر فمات غريقًا.. انتشال جثة طالب من "نيل قوص" بقنا

غرق
غرق

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة طالب لقي مصرعه، الأحد، غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل، هربًا من حرارة الجو بجوار مرشح مياه في نجع العصارة، قرية الجمالية، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع طالب غرقًا أثناء الاستحمام في نهر النيل بقرية الجمالية في قوص.

وأسفر ذلك عن مصرع محمد إدريس سيد أحمد، 17 عامًا، مقيم في قرية شنهور، غرقًا في نهر النيل بقرية الجمالية في قوص.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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