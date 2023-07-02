نبيل رشوان: من الصعب الحكم على فشل الهجوم المضاد لأوكرانيا

قال نبيل رشوان، متخصص في الشأن الروسي، إنه من الصعب الحكم على فشل الهجوم المضاد لأوكرانيا، والتي أعلنت عن سيطرتها على 130 أو 140 كيلو مترًا والسيطرة على عدد من القرى ويعتبرونه نجاحًا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوات الروسية متحصنة ولمدة عام تنشئ تحصينات وكل هذا له تأثير على سير العمليات بالنسبة للجانب الأوكراني والهجوم يحتاج إلى 3 أضعاف القوات الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الجانب الأوكراني لا يريد تحرير كافة الأراضي الأوكرانية، ولكنه يأمل في تحقيق انتصار تكتيكي في حال حدوث مفاوضات.

روسيا حققت مكاسب كبيرة بالحرب الأوكرانية

وأكد أن روسيا حققت مكاسب كبيرة بالحرب الأوكرانية، فهي تسيطر من 15 إلى 20% من الأراضي الأوكرانية، وربما كانت تطمح لأكثر وهو السيطرة على كييف وتغيير النظام هناك، ولكن يبدو أن الأمور لم تكن تسير على ما يرام، خاصة أنها وقفت كثيرًا على الحدود في حصار لأوكرانيا، الأمر الذي دفع الغرب لتزويد أوكرانيا بالأسلحة وتدريب الجنود.