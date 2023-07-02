تركا رضيعًا.. تفاصيل وفاة زوجين انهار بهما المنزل في المنوفية

اتّشحت قرية أبو عوالي، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية بالسواد؛ حزنًا على مصرع زوجين انهار منزلهما، مساء اليوم، كما أسفر الحادث عن إصابة أم الزوج وحفيدها من ابنتها وتم نقلهم إلى المستشفى لاتخاذ اللازم.

وأكد شهود عيان من جيران المنزل المنهار أن الزوجين المتوفين تركا طفل عمره 40 يومًا وسط حالة من الحزن والانهيار بين أقارب الزوجين، وينتظر أهالي قرية أبو عوالي التابعة لمركز أشمون انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة والتصريح بدفن الجثامين.

نقلت سيارة الإسعاف الضحايا إلى مستشفى أشمون العام، لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة حيال الواقعة وانتقلت قوة أمنية من مركز أشمون والحماية المدنية لاستكمال الإجراءات القانونية، وأزالت الجهات المعنية الجزء الباقي من المنزل المنهار لخطورته على المواطنين، وانتقل فريق من جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وإجراء المعاينة.

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد ورود بلاغ بانهيار منزل بقرية أبو عوالي وعلى الفور انتقل مأمور المركز على رأس قوة أمنية؛ للوقوف على أسباب.