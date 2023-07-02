وزير الكهرباء: نطمح في أن نكون مركزا للطاقة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا

تهدف رؤية مصر 2030 إلى تحقيق اقتصاد متنوع وتنافسي ومتوازن في إطار التنمية المستدامة، وهذا ما أكده الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مقدمة دورية الوكالة الدولية للطاقةالمتجددة –إيرينا- عن آفاق الطاقة المتجددة في مصر، مؤكدًا على أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر حتى عام 2035 تؤكد على طموح مصر في أن تصبح مركزًا للطاقة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا من خلال توسيع شبكة الربط عبر المنطقة العربية وخارجها.

قال شاكر إن الطاقة المتجددة لها دور مركزي تلعبه في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر حتى عام 2035 ، الصادرة عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 2015.

وبيّن وزير الكهرباء أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر حتى عام 2035 "ISES 2035" تضمن أمن الطاقة المستمر والمتنوع، وتؤسس ما هو ضروري شرط قابلية التطور المتزايد لمصادر الطاقة المتجددة من خلال إشراك جميع القطاعات بالدولة.

وأشار إلى أن مصر هي موطن مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ووفقًا لمعايير ISES2035 ، يجب أن تساهم قدرة الطاقة المتجددة بنسبة 42٪ من سعة الطاقة بحلول عام 2035.

مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المساهمة النسبية سوف يساعد تقييم جاهزية مصادر الطاقة المتجددة والتحليل القطري للخريطة - اللذان يشكلان معًا هذه الدراسة المستقبلية للطاقة المتجددة - مصر على تحقيق هذه الأهداف.

كما أشار في كلمة له في دورية دورية الوكالة الدولية للطاقةالمتجددة –إيرينا- إلي أن التحليلات الخاصة بآفاق الطاقة المتجددة في مصر تشير إلي كيفية البناء على المبادرات التي اتخذتها مصر بالفعل لتعزيز انتشار تقنيات الطاقة المتجددة، مشيرًا إلي أن قطاع الكهرباء المصري ، على سبيل المثال ، قد تبنىبرنامج التوطين ونجح في تحقيق هدف المحتوى المحلي بنسبة 30٪ لمتطلبات مزارع الرياح الشاملة ، بهدف زيادتها إلى 70٪ بحلول عام 2020.

وأوضح وزير الكهرباء أنه تم إجراء هذا التحليل من خلال التعاون الوثيق بين وزارة الكهرباء ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، بدعم من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المصرية (NREA).