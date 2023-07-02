مالك إنتر ميامى يتحدث عن صفقة ميسى وراتبه والمفاوضات مع بوسكيتس

تحدث خورخي ماس، مالك نادي إنتر ميامي الأمريكي، عن تعاقده مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وانضمامه إلى صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان ليونيل ميسي قد رحل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم المنصرم 2022-2023.

وبناءً عليه، قرر ميسي الانضمام إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بدلًا من الدوري السعودي، بعد فشل عودته إلى فريقه السابق برشلونة.

مالك إنتر ميامي يتحدث عن صفقة ليونيل ميسي

ونشرت صحيفة "El PAIS" الإسبانية، تصريحات خورخي ماس، قائلًا: "سعداء للغاية بالتعاقد مع ليونيل ميسي، إنه أفضل لاعب في العالم".

وعن كيفية إقناعه بالانضمام إلى الدوري الأمريكي، قال خورخي ماس: "بدأنا بالتفكير في هذا الأمر منذ عام 2019، نريد أن يتحدث الجميع عن ميامي عندما يفكرون في كرة القدم".

وتابع: "لقد قمنا بالكثير من التخطيط والعمل الجاد، وتحدثنا كثيرًا مع والده ووكيله خورخي، كنا نريد استغلال رغبة اللاعبين في الانضمام إلينا؛ لأننا لا ندفع ضرائب محلية أو حكومية".

وبسؤاله عن راتب ليونيل ميسي مع إنتر ميامي، قال ماس: "بين 50 إلى 60 مليون يورو سنويًا".

وأكد: "تواجد ميسي في أمريكا، يمكنه أن يحوّل بطولة الدوري لواحدة من أكبر البطولات في العالم؛ لأنه سيرفعه إلى مستوى آخر، وستكون لديه حصة في النادي".

واستشهد ماس في حديثه، قائلًا: "انضمام ميسي إلينا يُذكرني بالحدث التاريخي بانتقال بيليه إلى نيويورك كوزموس وديفيد بيكهام إلى لوس أنجلوس جلاكسي في عام 2007".

وواصل: "أتخيل أن تكون لميسي نفس الحياة التي يعيشها بيكهام، سيكون قادرًا على الاستمرار في كرة القدم، في مكان لا يتوقف عن النمو والتطور".

وعن اهتمام النادي بضم كل من سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، ثنائي برشلونة، أجاب خورخي: "من الضروري التعاقد مع لاعبين مميزين يعرفهم ميسي جيدًا، ويلعب بجوارهم في الموسم الجديد".

وأوضح: "لقد تحدثنا مع سيرجيو بوسكيتس منذ عام تقريبًا، ووجوده سيكون مهمًا لنا".

وأكمل: "كذلك تحدثنا مع جوردي ألبا ولويس سواريز، ولكنه متعاقد مع نادٍ آخر (جريميو) ويمتلك شرطًا جزائيًا، وتحدثنا أيضًا مع آنخيل دي ماريا، ولكنه يبدو قريبًا من الانضمام إلى نادٍ آخر".

واختتم خورخي ماس تصريحاته، قائلًا: "سنواصل محاولاتنا لإبرام صفقات قوية، وجميع التعاقدات سيعلن عنها قبل يوم 15 يوليو المقبل".