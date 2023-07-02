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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ولى أمر يهدى نجلته "بوكيه ورد" عقب امتحان الفيزياء: "حبيت أفرحها" (فيديو)

والد طالبة
والد طالبة

قال أحمد الزغبي والد الطالبة مروة إحدى طلاب الثانوية العامة بالمنوفية، إنه حضر اليوم ومعه بوكيه ورد وانتهز فرصة أنه إجازة من العمل حتى يدخل السرور والفرح على قلب نجلته التي حضرت لأداء امتحان الفيزياء.

وأضاف أحمد الزغبي أن نجلته تجتهد كثيرًا حتى تصل إلى الهدف التي طالما حلمت به وهو دخولها كلية الصيدلة لتصبح صيدلانية.

من جانبها، عبرت مروة الزغبي عن سعادتها لرؤية والدها بـ"بوكيه الورد" الذي استقبلها به بعد يوم امتحان شاق، مضيفة: "زملائي كانوا بالداخل يقولون إن هناك ولي أمر ينتظر ابنته ببوكيه ورد يابختها وتفاجأت أن من ينتظر هو والدي".

وأشارت إلى أن امتحان الفيزياء كان في مستوى الطالب المتوسط وجاء أسهل بكثير من امتحان الكيمياء.

 

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