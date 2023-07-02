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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة الدقهلية" يعقد اجتماعًا لمتابعة أعمال "100 يوم صحة"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع مديري الإدارات الصحية ومنسقي المبادرات الرئاسية في الإدارات ومسؤولي طب الأسرة بالإدارات وقيادات المديرية لمتابعة أعمال مبادرة "100 يوم صحة".

وحضر الاجتماع الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف، مدير عام الطب العلاجي والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي، والدكتور أحمد المكاوي، منسق المبادرات الرئاسية والدكتور تامر الطنبولي، مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتورة أشواق السيد، مدير إدارة الصيدلة، ورانيا عبدالعال، مدير مركز المعلومات ومها الجمال، مدير التفتيش المالي والإداري.

وناقش مكين، خلال الاجتماع على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها ونشر فرق التوعية بالخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية  والخدمات الصحية المقدمة والوصول بتلك الخدمات للأماكن غير المخدومة بالوحدات الصحية والعزب والنجوع ومدي توافر الأدوية والمستلزمات ومتابعة فرق حملة "100 يوم صحة" الثابتة والمتنقلة، وتذليل أي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فورًا وتلافي السلبيات فورًا.

وأكد ضرورة متابعة تسجيل الحالات على السيستم ومتابعة انتشار الفرق المتنقلة في المناطق المزدحمة وأماكن التجمعات وتفعيل لجنة الدواء بالوحدات الصحية.

وأضاف مكين، أنه سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في أماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية أو التأخر في التسجيل.

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شريف مكين وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية اجتماع

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