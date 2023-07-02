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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحداث "نائل" فى فرنسا.. الدرك يستخدم المركبات المصفحة لمواجهة العنف

احتجاجات فرنسا
احتجاجات فرنسا

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اليوم الأحد: "سنتعامل بصرامة مع العنف"، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وعلقت على تعرض منزل رئيس بلدية لاي ليه روز جنوبي باريس، فينسون جونبرون، للاقتحام بسيارة وإضرام النيران فيه، بينما كانت زوجته وطفلاه نائمين بالداخل، قائلة: "سنواجه العنف باليقظة وبصرامة وبتغليظ العقوبات على من يهاجم المسئولين".

وتابعت رئيسة الوزراء الفرنسية: "سنقف إلى جانب المسئولين المحليين المنتخبين، ونحن جاهزون لمواجهة العنف"، وواصلت: "سخّرنا كل الإمكانيات لمواجهة العنف.. تم تسخير 45 ألف شرطي وطائرات هليكوبتر ودرونات ومركبات مصفحة، وتم تعبئة الحكومة حتى يعود الهدوء إلى كل أنحاء البلاد".

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