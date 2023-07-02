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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث سياسى: روسيا كثيرة الكلام وقليلة الفعل (فيديو)

روسيا
روسيا

قال الدكتور ميكولا باستون، أكاديمي وباحث سياسي، إننا نشهد واقعا جديدا بعدما أعلنت روسيا عن نشر أسلحتها النووية في دولة بيلاروسيا، وهذا يعني نشر أسلحتها النووية وهذا الأمر محظور وفقًا للاتفاقات الدولية، وهذا يتطلب رد فعل. 

وأضاف باستون، عبر مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه لا بد من رد فعل معين تجاه هذا الأمر الذي قامت به روسيا، وأعتقد أنه ستكون هناك مباحثات ونقاش داخل الناتو لإيجاد رد فعل مماثل لهذا التحدي الجديد.

روسيا تهدد بضرب مراكز القرار فى أوكرانيا

وأوضح الباحث السياسي أن روسيا تهدد بالضرب على مراكز القرار في أوكرانيا مع كل شهر تقريبًا منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، معقبًا: "روسيا أطلقت العديد من الصواريخ الطالقة للصوت".

وتابع: يحق لأوكرانيا استخدام جميع الأسلحة التي تمتلكها، أما تهديدات روسيا فاتضح أنها ليست قادرة عليها، مردفًا: "روسيا كثيرة الكلام وقليلة الفعل".

روسيا كثيرة الكلام قليلة الفعل باحث سياسي باحث الدكتور ميكولا باستون

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