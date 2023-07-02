رفع التراكمات بالشوارع ومحيط المدارس ومتابعة لانتظام تشغيل العبارات النهرية في أسوان

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني حالتي تعدٍ على أرض زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بالإضافة إلى إزالة منزل تحت الإنشاء بنطاق حي الصداقة الجديدة بمساحة 800 م2، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة رئيس قسم ثان أسوان، وأيضاً رؤساء أحياء شرق وجنوب وغرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو الذي توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمناطق مختلفة بنطاق مدينة أسوان على مدار اليوم، ومنها مناطق الاستاد ومطلع مدينة ناصر وحتى التأمين الصحي بطريق السادات، وكذا رفع الإشغالات من حديقة السلام بنطاق حي غرب وتسليمها لشرطة المرافق.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة، وفي هذا الإطار.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة استهدفت رفع الإشغالات بكورنيش النيل، ومصادرة 355 من المضبوطات المتنوعة، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالاستمرار في تنفيذ أعمال النظافة العامة، والمجمع المباشر للقمامة والمخلفات والتراكمات بمناطق مختلفة بالمدينة للظهور بالمظهر الجمالي المطلوب، مع متابعة انتظام مشروع العبارات النهرية، وتجهيز ورفع كفاءة محيط المدارس ضمن الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة.