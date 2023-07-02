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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع التراكمات بالشوارع ومحيط المدارس ومتابعة لانتظام تشغيل العبارات النهرية في أسوان

النظافة
النظافة

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني حالتي تعدٍ على أرض زراعية بالتنسيق مع مديرية الزراعة، بالإضافة إلى إزالة منزل تحت الإنشاء بنطاق حي الصداقة الجديدة بمساحة 800 م2، وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة رئيس قسم ثان أسوان، وأيضاً رؤساء أحياء شرق وجنوب وغرب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وهو الذي توازى مع قيام الوحدة المحلية بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمناطق مختلفة بنطاق مدينة أسوان على مدار اليوم، ومنها مناطق الاستاد ومطلع مدينة ناصر وحتى التأمين الصحي بطريق السادات، وكذا رفع الإشغالات من حديقة السلام بنطاق حي غرب وتسليمها لشرطة المرافق.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لرؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لمواصلة الجهود المتعلقة بإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتكثيف أعمال النظافة العامة، وفي هذا الإطار.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملة استهدفت رفع الإشغالات بكورنيش النيل، ومصادرة 355 من المضبوطات المتنوعة، وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالاستمرار في تنفيذ أعمال النظافة العامة، والمجمع المباشر للقمامة والمخلفات والتراكمات بمناطق مختلفة بالمدينة للظهور بالمظهر الجمالي المطلوب، مع متابعة انتظام مشروع العبارات النهرية، وتجهيز ورفع كفاءة محيط المدارس ضمن الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة.

اعمال النظافة العامة الإزالة الفورية المضبوطات الوحدات المحلية حالتي تعدي مدينة السباعية محيط المدارس مناطق مختلفة مدينة اسوان مدار اليوم

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