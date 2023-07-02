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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر نموذج إجابة امتحان الفيزياء لطلاب شعبة علمى بالثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يقدم "الدستور" خدمة لطلاب شعبة علمي، وهي إجابة امتحان مادة الفيزياء، الذي أداه الطلاب صباح اليوم، في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وكان أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في مادة الفيزياء للشعبة العلمية (للعلوم والرياضيات) بإجمالي عدد (475095) ألف طالب/ طالبة، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة التاريخ بإجمالى عدد (259566) ألف طالب/ طالبة، أمام (2097) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى عدد (1824) طالبًا/ طالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار مقاييس المفاهيم (الفيزياء)، بينما أدى عدد (255) طالبًا/ طالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة الفلسفة (فترة أولى)، ومادة المنطق (فترة ثانية).

وقد حرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

ووجه الوزير خلال لقائه بمديرى المديريات، بمنح السادة العاملين اليوم بلجان سير الامتحان يوم مكافأة زيادة على عدد الأيام المحددة لهذا اليوم، وذلك نظرًا لأن اليوم الأحد الموافق 2/7/2023 يعتبر يوم إجازة رسمية.

كما وجه الوزير مديرى المديريات بالتواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة فى حال وجود أية شكوى للتعامل الفورى معها.

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شعبة علمي امتحان مادة الفيزياء امتحانات الثانوية العامة الرياضيات لجنة إمتحانية

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