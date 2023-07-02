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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الغفران هو العلامة الحقيقية للمسيحي".. عظة الأنبا باسيليوس بطوه اليوم

الانبا باسيليوس
الانبا باسيليوس

ترأس الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الأحد، الذبيحة الإلهية، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بطوه كان فى استقباله الآباء الأب داود رياض و الأب فيلوباتير جاد راعيا الكنيسة وشمامسة وشعب الكنيسة المبارك. 

وأعطى الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك عظة خلال القداس الإلهي تحت عنوان، " الغفران هو العلامة الحقيقية للمسيحي ".  

واختتم الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، القداس الألهي بالبركة الرسولية لكل شعب الكنيسة . 

جدير بالذكر تأتي هذه الزيارة في إطار اطمئنان وحرص وصاحب النيافة الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك على متابعة الأحوال الرعوية بالكنيسة.

وكان قد التقى الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، بمسؤولي الرهبنة اليسوعية الجدد بالإيبارشية وذلك بمقر المطرانية.

 حيث تضمن اللقاء الذي ترأسه الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك،  بحث سبل التعاون بين الرهبنة و الإيبارشية وتطرق الحديث مناقشة آليات تعميق الشراكة والخدمة.

 ووضع الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، رؤى مستقبلية للخدمة في الإيبارشية وتقديم الشكر للأب مجدي سيف و الأب امير على خدمتهم الفترة الماضية بالإيبارشية متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة .

وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار حرص نيافة الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، على توطيد العلاقة الأخوية بالأديرة الرهبانية لخدمة الإيبارشية.

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