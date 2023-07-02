علي جمعة: الإسلام هو الدين الخاتم شريعة والوحيد عقيدة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي مصر السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله تعالى أراد أن يكون الدين الإسلامي هو الدين الخاتم شريعة كما كان هو الدين الوحيد عقيدة، بالإضافة إلى اشتراك الدين الإسلامي في أصول العبادات والأوامر والنواهي مع جميع الشرائع السابقة له.

وأضاف الدكتور علي جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الأحد، أن الإسلام هو الدين الذي اجتمعت فيه عقيدة الإسلام وشريعته، وأصول جميع الشرائع السابقة؛ ولذلك خاطب الله هذه الأمة بأنه أكمل لها الدين وأتم عليها النعمة ورضي لها الإسلام دينا، فدل ذلك على أن دين الإسلام هو دين هذه الأمة، كما أنه هو دين الأنبياء والرسل أجمعين عليهم الصلاة والسلام.

وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن كل الكبائر التي حرمها الله في الأديان السابقة حرمها في الإسلام كـ "قتل النفس، والزنا، وشهادة الزور ....." وكذلك أصول الشرائع والعبادات التي أمر بها في الأديان السابقة كـ "الصلاة والزكاة" أمر بها في الإسلام؛ وإنما كيفية الصلاة ومقدار الزكاة هو الذي يختلف باختلاف الشرائع.

وتسائل مفتي مصر السابق، عن إذا كان معنا العهد الأخير من الله، وإذا كنا نؤمن بجميع الديانات السماوية التي سبقتنا ونؤمن برسل الله أجمعين فما الذي حدث؟؛ حيث أكد أن الله تعالى قال ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ﴾ ، وقال عز وجل : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾، وقال أيضًا: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴾