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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط متهم بسرقة متعلقات المواطنين داخل السيارات بمدينة نصر

ضبط متهم
ضبط متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخص تخصص في سرقة متعلقات المواطنين من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج" في مدينة نصر.

وكان اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخص، له معلومات جنائية) وبحوزته (حقيبة بداخلها جهاز لاب توب - بعض الأوراق) عقب قيامه بسرقتهم من داخل سيارة بأسلوب "كسر الزجاج"بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وتم التوصل لمالك السيارة وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

كما اعترف المتهم بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة المتعلقات من داخل السيارات بذات الأسلوب وأقر بارتكابه (3) وقائع سرقة.

وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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