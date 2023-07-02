"الإدارية العليا" تودع المستشار عادل بريك لبلوغه السن القانونية

ودعت المحكمة الإدارية العليا المستشار الجليل عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة السابق لاكتمال عطائه بمنصة العدالة وبلوغه السن القانونية للتقاعد في حضور عدد كبير من أعضاء المحكمة.

وقد تولى المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة السابق العديد من المناصب داخل أقسام مجلس الدولة ومنها المكتب الفنى بالجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، ثم عمل رئيسا لإدارة فتوى التعليم لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى ثم رئيسا للمحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع الخاصة بقضايا التأديب على مستوى الجمهورية، ووضعت المحكمة فى عهده الكثير من المبادئ القانونية فى مجال التأديب خاصة الجامعات وضباط الشرطة، وكان لتلك الأحكام دورها الاجتماعى الكبير، ثم تولى مؤخرًا رئيس الدائرة الحادية عشر التى تختص بالضرائب والرسوم ووضع بها أيضا الكثير من المبادئ القضائية.

وانتدب المستشار بريك للعديد من الجهات الإدارية مستشارا قانونيا لها منها بنك الاستثمار القومى واشترك فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون رأس المال، وانتدب مستشارا لدار الأوبرا المصرية ومستشارا قانونيا لوزير التربية والتعليم ثم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وغيرها .

وقال الدكتور محمد خفاجي في كلمة الوداع: "سيظل المستشار عادل بريك رمزا للتفاني في العمل وقد تعلم على يديه الكثير من الأجيال من قضاة مجلس الدولة، وترك تراثا لمحراب العدالة سوف تتذكره الأجيال من بعده، وإن الأيام تمر وتنتهى وسنين العمر تنقضي، وهناك لحظات تظل محفورة فى النفوس مع زملاء ورفقاء الدرب، هى الذكريات المفيدة لمن تركوا فينا شيئا ايجابيا نحو صناعة الأمل.