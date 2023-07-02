إزالة 30 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمنوفية خلال أسبوع

كشف اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، عن أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بلغ (30) حالة تعدٍ بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية تزيد على (فدان و3 قراريط و20 سهمًا) وذلك في الفترة من 25 يونيو حتى 1 يوليو الجاري.

جاء ذلك وفقًا لتقرير تلقاه محافظ المنوفية، عن جهود مديرية الزراعة لمنع التعديات المخالفة وإزالتها فورًا حفاظًا على حقوق وهيبة الدولة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من إزالة حالة تعدٍ بمركز أشمون بمساحة (72) مترًا، و(5) حالات بالشهداء على مساحة (قيراط و8 أسهم)، و(3) حالات تعدٍ أخرى بمركز الباجور بمساحة (قيراط)، وكذا حالة تعدٍ بمركز بركة السبع على مساحة 55 مترًا و4 حالات أخرى بمركز تلا بمساحة (2 قيراط و23 سهمًا)، فيما تمت إزالة حالة تعدٍ بمركز شبين الكوم و(8) حالات بقويسنا بمساحة (18 قيراطًا و5 أسهم)، و(5) حالات بمركز منوف بمساحة (قيراطان و5 أسهم)، بالإضافة إلى تنفيذ إزالة لحالة تعدٍ إصلاح زراعي، وحالة تعدٍ أخرى عبارة عن حالة سابقة بمركز أشمون على مساحة قيراط.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع إدارة حماية الأراضي الزراعية بمديرية الزراعة والجهات الأمنية بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكبرة والمتابعة اليومية للتصدي لمخالفات البناء مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق الأجيال المقبلة.

فيما أوضح المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة أنه تم تحرير 5 آلاف و377 محضر تبوير على مساحة (764 فدانًا و5 قراريط و23 سهمًا) خلال الفترة من 19 فبراير 2022 وحتى الآن، لافتًا إلى إعادة زراعة (10 آلاف و117) حالة تم تبويرها بمساحة (116 فدانًا و12 قيراطًا و12 سهمًا) وتم رفع الأنقاض والتشوينات بتلك الأراضى وعودتها إلى طبيعتها الزراعية.

من جهته، أكد محافظ المنوفية ضرورة الرصد والمتابعة الميدانية لمنع البناء العشوائي والمخالف على الأراضي الزراعية والتصدي بكل حزم للمتعدين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتطبيق القانون على الجميع حفاظًا على حقوق الدولة وفرض سيادة القانون تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.